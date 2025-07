Quelle audience pour le lancement de « Nouveau jour » sur M6 ?

Publicité





Lancement en demi-teinte pour la nouvelle série quotidienne de M6. Lundi soir, la chaîne proposait le premier épisode de Nouveau jour, sa fiction inédite censée dynamiser l’access prime time. Résultat : 1,53 million de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 8,6 % de part d’audience (PDA).











« Nouveau jour » fait moins bien que « Scène de ménages »

Un score inférieur à celui réalisé par « Scènes de ménages » la semaine précédente dans la même case horaire : lundi dernier, les aventures des couples stars de M6 avaient encore rassemblé 2,05 millions de fidèles pour 11,7 % de PDA.

Le défi s’annonce donc relevé pour « Nouveau jour », qui devra convaincre davantage de téléspectateurs dans les prochains jours pour s’installer durablement et redresser ses audiences.

Rappel de la présentation de « Nouveau jour »

Après la disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire d’un prestigieux hôtel 4 étoiles, sa fille aînée Louise (Helena Noguerra) reprend les rênes de l’établissement, aidée de son fils Gabriel (Jean-Baptiste Maunier). Elle dirige l’équipe avec fermeté, au grand dam de son frère Tarek (Mhamed Arezki) et de sa sœur Audrey (Gabrielle Atger), déjà en conflit avec elle à cause d’un lourd secret familial.



Louise peut compter sur le soutien de son mari Aurèle (Alexandre Varga), propriétaire du club de fitness voisin, et de Sofia (Aurélie Konaté), capitaine des pompiers. Mais l’arrivée de Théa (Marion Aymé), fille d’Audrey et d’Erwan (Vincent Desagnat), va bouleverser la donne : décidée à lever le voile sur les secrets du clan Bartoli et sur l’hôtel qu’elle convoite, Théa n’est pas la seule à s’intéresser de près au domaine, tandis que l’énigmatique Émilia (Laëtitia Milot) rôde.

La menace se précise lorsque le domaine devient la cible d’un mystérieux corbeau. Entre trahisons, ambitions et révélations, un nouveau jour se lève pour la famille Bartoli, prête à tout pour défendre ses intérêts.