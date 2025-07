Secret Story estimations : Ethan loin devant Anita, Aïmed en danger (SONDAGE)

Publicité





Secret Story estimations nominations demi-finale – Le public a commencé à faire entendre sa voix, et les premières tendances se dessinent à la veille de la demi-finale de Secret Story 2025. À l’issue de la découverte du secret de la maison, qui a valu à Noah de remporter sa place en finale, Aïmed, Anita et Ethan ont été nommés, et l’un d’eux quittera définitivement l’aventure ce jeudi soir en direct sur TFX.











D’après notre sondage, voici les premières estimations ce mercredi à 15h30 :

🔷 Ethan : 📊 56,25%

🔹 Anita : 📊 26,34%

🔸 Aïmed : 📊 17,41%

Avec plus de la moitié des voix, Ethan semble pour l’instant intouchable et bien parti pour décrocher sa place en finale aux côtés de Noah et Romy, déjà qualifiés. Anita résiste en deuxième position, mais rien n’est joué pour elle. En revanche, la situation se complique pour Aïmed, bon dernier du classement provisoire, qui devra mobiliser ses soutiens s’il veut éviter l’élimination.

Mais attention : tout peut encore basculer ! Les votes sont ouverts jusqu’à jeudi, et le public a le pouvoir de changer la donne à tout moment. Et si notre sondage ne s’est encore jamais trompé cette saison, rappelons qu’il n’a qu’un but indicatif !



🔒 Qui rejoindra les finalistes ? Qui sera éliminé aux portes du dernier prime ? Réponse ce jeudi soir sur TFX lors de la demi-finale de Secret Story 2025 !

Sondage Secret Story 13 nominations demi-finale : qui doit rester ?

Qui doit rester ? Anita Aïmed Ethan Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 19h sur TFX pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.