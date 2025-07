Un Si Grand Soleil du 10 juillet : Liam libre, Johanna plante encore Yann (résumé épisode 1700 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1700 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 10 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







En prison, une bagarre éclate à l’atelier mécanique : un homme attaque Liam, Akim évite le pire… mais se fait blesser à l’épaule. Plus tard, Becker fait son petit tour de vélo pour se détendre tôt le matin. Il apprend l’altercation impliquant Akim en prison. Ce dernier est touché au bras et placé en observation à l’infirmerie. Bilal retrouve Margot et lui confie qu’il souhaite convaincre Akim d’être transféré dans une prison plus sécurisée. Mais Akim refuse de voir Margot au parloir. Bilal espère que son agression fera changer d’avis son frère.

Au cabinet GBL, Claudine se montre cinglante avec Johanna. Elle lui reproche de devoir choisir entre « prendre du bon temps ou sauver le cabinet ». Pour elle, il est temps de revoir les priorités.



Thaïs, endeuillée par la mort de Thierry, se rend sur sa tombe. Elle se présente ensuite dans le bureau de Becker et lui confie qu’après mûre réflexion, elle ne se voit nulle part ailleurs que dans la police. C’est une vocation pour elle. Elle reste, Becker est ravi et lui souhaite un bon retour.

Claudine décide de se mettre elle aussi aux vidéos de conseils juridiques. Elle se prépare avec soin pour passer à l’écran, pendant que Margot la filme. Elle critique Johanna, qu’elle juge terne et peu photogénique, et affirme que la caméra ne pardonne rien. Elle ne se prive pas non plus d’égratigner Florent. Plus tard, Claudine informe le détenu Corbert qu’elle va demander une audience devant le juge des libertés pour proposer un bracelet électronique en échange de sa sortie. Mais l’homme veut un non-lieu, comme dans l’affaire Ravello. Il se dit prêt à payer ce qu’il faut. Elle demande ensuite à Margot de fouiller dans les dossiers de sa sœur. Estimant que cette dernière refuse d’aider le cabinet, Claudine prévient qu’elle ne l’oubliera pas…

De son côté, Liam contacte un homme aux activités douteuses, à la veille de sa sortie de prison. Il veut savoir s’il a du travail. Une cargaison doit bientôt arriver et Liam accepte le plan.

Hugo et Yann prennent un verre à la paillote. Yann repense à sa rencontre avec Lucie, mais il se réjouit à l’idée de revoir Johanna. Ils ont prévu un dîner aux Sauvages. Mais Johanna ne vient pas : elle finit par appeler Yann pour lui dire qu’elle travaille sur un nouveau dossier et ne pourra pas arriver à l’heure ! Leur dîner est annulé. Dégoûté, Yann accepte l’invitation d’Hugo à dîner chez lui avec Sabine.

Cécile rentre avec des sushis et les dossiers en cours d’instruction. Pendant qu’elle est à la douche, elle hésite à consulter celui dont Claudine lui a parlé… En prison, Akim sort de l’infirmerie et retrouve Liam en cellule, juste avant son départ. Liam lui assure qu’il ne l’abandonnera pas, car il lui est redevable.

Et dans l’épisode 1701 : Liam sort de prison et attend Thaïs, qui est surprise de le voir… Il prépare déjà la reprise de ses activités illégales. Flore annonce à Tiago qu’elle est en couple avec Ludo tandis que Ludo a des doutes et en parle à sa psy… Quant à Akim, il refuse le parloir avec Margot.

