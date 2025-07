Un Si Grand Soleil Spoiler : Elise confronte Soan, Eliott manipule Muriel (épisode du 17 juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1707 du 17 juillet 2025 – C’est l’heure du verdict pour Eliott dans quelques jours dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, Muriel et Eliott repassent devant la juge pour le verdict !











Publicité





Muriel appréhende avant d’y aller mais Boris la rassure. La juge annonce qu’elle donne la garde exclusive à Muriel tandis qu’Eliott verra Toma 3 heures par semaine et sous surveillance.

Levars veut faire appel mais Eliott refuse. Il compte faire profil bas et attendrir Muriel pour qu’elle retire sa plainte ! Eliott lui présente ses excuses, il espère que leur relation va s’apaiser. Muriel tombe dans le panneau : elle croit Eliott sincère et lui annonce qu’elle va retirer sa plainte !

De son côté, Elise doute de la version de Soan et décide d’éplucher ses fadettes. Elle découvre alors que Charlotte l’a appelée à 22h12 alors qu’elle était censée être en voiture avec lui. Elise comprend que Soan cache quelque chose, d’autant qu’il a appelé les secours 15 minutes plus tard. Elle le convoque et le confronte mais il confirme sa version et prétexte un appel par erreur. Sauf que Soan a décroché !…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité éclate, Yann trompe Johanna, les résumés jusqu’au 1er août 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici