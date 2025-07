Un Si Grand Soleil Spoilers : les adieux à Thierry, Thaïs face à Liam, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 7 au 11 juillet 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 7 au 11 juillet 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, Thierry est mort et tout le commissariat est sous le choc. Il est l’heure de lui dire au revoir tandis qu’Elise change d’avis et décide de rejoindre la coloc. En prison, Akim se retrouve avec Liam. Ce dernier envoie un message vocal à Thaïs…

De leur côté, Flore et Ludo réalisent enfin qu’ils ont des sentiments l’un pour l’autre. Et Margot découvre le vrai visage de Claudine alors que Johanna est de retour à Montpellier avec toujours aussi peu de temps à accorder à Yann.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 7 au 11 juillet 2025

Lundi 7 juillet 2025 – 20h20 (épisode 1695) : Tandis qu’une tragédie s’abat sur le commissariat, le mystère de la disparition de Guillaume est résolu. Mais Lucas est-il vraiment prêt à tourner la page ?

Mardi 8 juillet 2025 – 20h20 (épisodes 1696) : Ulysse décide de révéler à Flore que Ludo a des sentiments pour elle. Quant à Elise, elle est contrariée d’apprendre que la coloc s’apprête à la remplacer.

Mardi 8 juillet 2025 – 20h40 (épisodes 1697) : Alors que Thaïs peine à se remettre du choc qu’elle a vécu, Yann songe à tirer une croix sur sa lune de miel.

Mercredi 9 juillet 2025 – 20h20 (épisode 1698) : Tandis que Liam fait connaissance avec son nouveau codétenu, Ludo de son côté n’est pas prêt à ouvrir les yeux sur sa relation avec Flore.

Mercredi 9 juillet 2025 – 20h40 (épisode 1699) : Alors que l’équipe de Becker se penche sur une nouvelle série de crimes qui frappe Montpellier, Akim se montre héroïque en prison.

Jeudi 10 juillet 2025 – 20h20 (épisode 1700) : Tandis que Thaïs prend une décision sur sa carrière, Claudine se montre particulièrement sympathique envers Margot : mais ce changement soudain ne cacherait-il pas quelque-chose ?

Jeudi 10 juillet 2025 – 20h40 (épisode 1701) : Le nouveau couple de la coloc fait débat. Quant à Liam, il compte bien surprendre Thaïs à sa sortie de prison.

Vendredi 11 juillet 2025 – 20h20 (épisode 1702) : Tandis que Margot appréhende sa visite à Akim au parloir, Sohan songe à une approche pour reconquérir Marie-Sophie.

Vendredi 11 juillet 2025 – 20h40 (épisode 1703) : Thaïs est en plein tourment amoureux. Quant à Margot, elle découvre le vrai visage de Claudine.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 7 au 11 juillet 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.