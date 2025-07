Un Si Grand Soleil Spoilers : terrible drame, Eliott face au verdict, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 14 au 18 juillet 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 14 au 18 juillet 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, c’est un terrible drame qui vous attend. Charlotte va prendre la voiture de ses parents, sans permis et après avoir fumé un joint, pour rejoindre Achille à une fête. Elle a un accident et renverse un homme, qui est retrouvé mort ! Soan décide de s’accuser à la place de sa fille. Charlotte, rongée par la culpabilité, dit tout à sa mère. L’adolescente ne dort plus et l’homme mort est un dealer avec un casier. Une vengeance semble se profiler, Soan est en grand danger…

De son côté, Eliott doit faire face au verdict du juge aux affaires familiales. Muriel obtient la garde exclusive, Eliott est anéanti.



Quant à Thaïs, elle craque de nouveau pour Liam. Et même si elle comprend qu’il a replongé, elle décide de fermer les yeux !…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 14 au 18 juillet 2025

Lundi 14 juillet 2025 (épisode 1704) : Alors qu’Eliott voit l’avenir de sa famille se jouer au tribunal, Charlotte est prête à tout pour se rendre à sa soirée.

Mardi 15 juillet 2025 (épisodes 1705) : Tandis que la famille Guérin se retrouve au cœur de la tourmente, au cabinet, Claudine n’a pas l’intention de lâcher Margot.

Mercredi 16 juillet 2025 (épisode 1706) : Marie-Sophie est prête à mettre sa rancœur de côté pour soutenir Sohan. De son côté, Louis commence son premier jour de travail à la ferme.

Jeudi 17 juillet 2025 (épisode 1707) : Suite à la décision du juge, Eliott joue une dernière carte face à Muriel. Côté enquête, Laplace sent que l’affaire autour de l’accident n’est pas aussi simple qu’elle ne paraît.

Vendredi 18 juillet 2025 (épisode 1708) : Tandis que Thaïs décide de fermer les yeux sur les activités de Liam, Charlotte est écrasée par son secret.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 14 au 18 juillet 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.