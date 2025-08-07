Demain Nous Appartient spoiler : la grande annonce de Raphaëlle ! (vidéo épisode du 12 août)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Raphaëlle va faire une grande annonce à son amie Chloé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Raphaëlle vient voir Chloé pour lui annoncer qu’elle va se marier avec Martin !











Publicité





Raphaëlle explique à Chloé que Martin l’a demandée en mariage. Il a sorti le grand jeu, il a même demandé sa main à son père. Raphaëlle demande à Chloé d’être sa témoin et elle ajoute qu’avec Martin, ils ont décidé de déménager. Ils vont prendre un nouveau départ et le mariage est prévu à l’automne.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Diego et Maud découvrent le tueur qui… (vidéo épisode du 11 août)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2007 du 12 août 2025 : Raphaëlle fait une grande annonce à Chloé

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.