Ici Tout Commence spoiler : grosses tensions en cuisine (vidéo épisode du 11 août)

Ici tout commence spoiler – Carla est de retour à l’institut et on peut dire qu’elle ne passe pas inaperçu dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, il va y avoir de vives tensions entre Carla et Joséphine…











Pendant que Carla était chez Castelmont pour le concours de la meilleure école de cuisine de France, Bérénice s’est rapprochée de Joséphine. Mais Carla ne voit pas ce rapprochement d’un bon oeil : elle est jalouse !

Quand elle rejoint Bérénice en cuisine et la trouve avec Joséphine, Carla se montre piquante et même désagréable… Joséphine la remet à sa place, tout comme Bérénice. Ambiance !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1238 du 11 août 2025, tensions entre Carla et Joséphine

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.