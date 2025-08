Ici Tout Commence spoiler : que cache Jim ? (vidéo épisode du 7 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jim va cacher quelque chose dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’il est en binôme avec Jasmine pour tenter de rejoindre la brigade du restaurant d’Olivia et Claire, Jim enchaine étrangement les erreurs…











Jim et Jasmine cuisinent en duo sous le regard attentif d’Olivia Listrac et Claire Guinot. Si Jasmine impressionne par son calme et sa parfaite maîtrise du plat, Jim, lui, paraît complètement perdu. Dispersé, il enchaîne les maladresses dignes d’un débutant. Jasmine assure seule la réussite du binôme, ce que les deux cheffes étoilées ne manquent pas de remarquer. Que cache-t-il ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1236 du 7 août 2025, le comportement étrange de Jim

