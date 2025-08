Ici Tout Commence spoilers : le concours s’arrête, Léonard mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 4 au 8 août 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 4 au 8 août 2025 – Déjà hâte de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par la fin du concours de la meilleure école de cuisine de France. Alors que Léonard et Ferdinand ont appris qu’ils étaient frères, c’est un terrible choc et Castelmont décide de tout arrêter ! Teyssier, Clotilde et leurs élèves rentrent à l’institut Auguste Armand déçus.

Léonard est au plus mal et perd pied alors que Lionel va trop loin avec Thelma. Et Jim pose un ultimatum à Jasmine…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 4 au 8 août 2025

Lundi 4 août 2025 (épisode 1233) : Face à Lucile, Clotilde tâte le terrain. En bivouac, Coline et Bérénice mettent leur grain de sel. Pour sa part, Alice ne sait pas sur quel pied danser.

Mardi 5 août 2025 (épisode 1234) : Au championnat, Castelmont décide d’arrêter les frais. En cuisine, Alice se presse le citron. En bivouac, Coline mène le bal.

Mercredi 6 août 2025 (épisode 1235) : À l’Institut, Teyssier veut avoir le dernier mot. Face à Joséphine, Loup tient sa langue. Avec Thelma, Lionel va trop loin.

Jeudi 7 août 2025 (épisode 1236) : À l’économat, Léonard perd pied. Face à Jim et Jasmine, Olivia et Claire prennent la température. De son côté, Gary donne le la à Lionel.

Vendredi 8 août 2025 (épisode 1237) : À l’Institut, les élèves tirent sur l’ambulance. Jim pose un ultimatum à Jasmine. À la fête, Lionel fait profil bas.



VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 4 au 8 août 2025

