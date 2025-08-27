Jean Imbert se met en retrait de ses restaurants après l’ouverture d’une enquête pour violences conjugales



Visé par une enquête pour violences conjugales après le dépôt d’une plainte par une ex-compagne, le chef étoilé Jean Imbert a annoncé ce mercredi sur Instagram se mettre en retrait de ses établissements.











« La justice est saisie, c’est un soulagement, et je n’ai pas de doute sur l’issue de l’enquête. Je ne m’exprimerai pas ici sur ce qui a été dit ces derniers mois, parce qu’on ne peut ni se défendre, ni s’excuser, ni prendre la parole dignement dans le bruit médiatique », a-t-il écrit.

Le cuisinier, à la tête de plusieurs établissements et employant plus de 1 000 personnes, explique avoir pris cette décision par respect pour ses équipes :

« Ma responsabilité aujourd’hui, c’est de ne plus leur faire porter mes tourments. C’est pour eux, par respect, que j’ai pris la décision de me mettre en retrait de mes établissements, le temps que la justice fasse son travail. »



La semaine dernière, suite à la publication de l’enquête du magazine Elle, son ex-compagne et ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld s’était exprimée sur leur relation, évoquant des violences psychologiques et physiques. Depuis, une autre ex de Jean Imbert a porté plainte, dénonçant des gifles récurrentes ainsi qu’un épisode de séquestration dans un hôtel, entre 2012 et 2013.