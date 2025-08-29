Un Si Grand Soleil Spoiler : Elisabeth apprend le pire, Laurine menace Muriel (épisode du 2 septembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1740 du 2 septembre 2025 – Les choses ne vont pas s’arranger entre Elisabeth et Catherine, qui semblent avoir atteint le point de non retour dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, grâce aux images de vidéo-surveillance, Yann et Becker découvrent qu’Elisabeth a été victime d’une tentative de meurtre !


Ils voient la voiture noire foncer sur celle d’Elisabeth et lui faire une queue de poisson, l’envoyant dans le réverbère. Yann vient alors voir Alain et Elisabeth pour leur annoncer la nouvelle. Ils sont sous le choc, Elisabeth craint que Catherine soit allée jusqu’à vouloir la tuer…

A l’hôpital avant qu’elle ne puisse rentrer chez elle, Elisabeth a reçu la visite de Muriel. Celle-ci croise Laurine, qui n’hésite pas à le menacer… Elle lui dit que si elle s’en mêle, elle risquera de prendre une balle perdue !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Boris doute, Elodie trompe Elise, les résumés jusqu’au 12 septembre 2025


