« Barbie » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (14 septembre 2025)

« Barbie », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 14 septembre 2025 sur TF1. Un film à l’immense succès en salles en 2023 signé Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, ou en streaming vidéo sur TF1+ (fonction direct).







« Barbie » : résumé, histoire

Barbie, troublée par de sombres pensées, choisit de quitter Barbie Land pour retrouver la personne qui en est à l’origine. Accompagnée de Ken, elle découvre que, dans le monde réel, les femmes ne sont pas aux commandes — une révélation qui inspire aussitôt ce dernier.

Le casting

Avec : Margot Robbie (Barbie), Ryan Gosling (Ken), Issa Rae (Présidente Barbie), Kate McKinnon (Barbie bizarre), America Ferrera (Gloria), Ariana Greenblatt (Sasha)



Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.