Demain Nous Appartient spoiler : un drame au lycée ! (vidéo épisode du 1er octobre)

Demain nous appartient spoiler – Après le séisme, c’est un nouveau drame qui attend les habitants de Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un incendie va se déclarer au lycée Georges Brassens et l’un des professeurs va être hospitalisé d’urgence !











Devant le lycée, c’est l’incompréhension et l’inquiétude qui gagnent les élèves. De son côté, Sara est là pour mener l’enquête et elle découvre un visage connu parmi les pompiers : Arthur, le cousin de Joyce, qui est aussi le sauveur de Roxane. Sa présence sur place est-elle vraiment un hasard ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2042 du 30 septembre 2025 : Raphaëlle face à un témoin capital

