Demain Nous Appartient spoiler : un drame au lycée ! (vidéo épisode du 1er octobre)

Par

Demain nous appartient spoiler – Après le séisme, c’est un nouveau drame qui attend les habitants de Sète dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, un incendie va se déclarer au lycée Georges Brassens et l’un des professeurs va être hospitalisé d’urgence !


Capture TF1


Devant le lycée, c’est l’incompréhension et l’inquiétude qui gagnent les élèves. De son côté, Sara est là pour mener l’enquête et elle découvre un visage connu parmi les pompiers : Arthur, le cousin de Joyce, qui est aussi le sauveur de Roxane. Sa présence sur place est-elle vraiment un hasard ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle présente un témoin capital (vidéo épisode du 30 septembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2042 du 30 septembre 2025 : Raphaëlle face à un témoin capital

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.


Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.

