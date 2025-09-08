Ici Tout Commence spoiler : la finale du concours, Emmanuel se réjouit de… (vidéo épisode du 11 septembre)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – C’est la semaine du concours d’entrée à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, c’est déjà l’heure de la finale ! Les candidats encore en lice s’affrontent dans les arènes de Calvières, sous les yeux d’Anouk, Emmanuel et Clotilde.


Ici Tout Commence spoiler : la finale du concours, Emmanuel se réjouit de... (vidéo épisode du 11 septembre)
Capture TF1


Publicité

Et on peut dire qu’Emmanuel se réjouit : il découvre que Ferdinand enchaine les maladresses, il a l’air complètement perdu ! Sachant que Teyssier ne rêve que de le voir partir, on imagine sa joie en voyant qu’il risque d’être éliminé.

Ferdinand parviendra-t-il à redresser la barre et intégrer la promo de première année ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Malik découvre la vérité, les résumés jusqu’au 26 septembre 2025


Publicité

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1261 du 11 septembre 2025, Ferdinand en mauvaise posture

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici Tout Commence spoiler : surprise, Gaspard se rapproche de… (vidéo épisode du 10 septembre)
Ici Tout Commence spoiler : surprise, Gaspard se rapproche de... (vidéo épisode du 10 septembre)
Ici tout commence du 8 septembre : Louis et Anouk font une grande annonce (résumé + vidéo épisode 1258 en avance)
Ici tout commence du 8 septembre : Louis et Anouk font une grande annonce (résumé + vidéo épisode 1258 en avance)
Ici Tout Commence spoilers : Malik découvre la vérité, les résumés jusqu’au 26 septembre 2025
Ici Tout Commence spoilers : Malik découvre la vérité, les résumés jusqu'au 26 septembre 2025
Ici Tout Commence spoilers : le concours, une guerre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 8 au 12 septembre 2025)
Ici Tout Commence spoilers : le concours, une guerre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 8 au 12 septembre 2025)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut