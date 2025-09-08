Ici Tout Commence spoiler : la finale du concours, Emmanuel se réjouit de... (vidéo épisode du 11 septembre)



Ici tout commence spoiler – C’est la semaine du concours d’entrée à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, c’est déjà l’heure de la finale ! Les candidats encore en lice s’affrontent dans les arènes de Calvières, sous les yeux d’Anouk, Emmanuel et Clotilde.











Et on peut dire qu’Emmanuel se réjouit : il découvre que Ferdinand enchaine les maladresses, il a l’air complètement perdu ! Sachant que Teyssier ne rêve que de le voir partir, on imagine sa joie en voyant qu’il risque d’être éliminé.

Ferdinand parviendra-t-il à redresser la barre et intégrer la promo de première année ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1261 du 11 septembre 2025, Ferdinand en mauvaise posture

