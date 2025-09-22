Ici Tout Commence spoiler : Malik frappe Gaspard ! (vidéo épisode du 25 septembre)



Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner entre Malik et Gaspard dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Gaspard va salement provoquer Malik et celui-ci va sortir de ses gonds et le frapper !











Dans le parc de l’institut, Gaspard croise Malik et Gary. Il décide de jouer à fond la provoc face à Malik et on peut dire qu’il n’y va pas de main morte ! Quand Gaspard dit à Malik que Maya pensait à lui quand elle était dans ses bras, Malik perd le contrôle et lui donne un coup de poing ! Gary intervient pour les séparer…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1271 du 25 septembre 2025, Malik frappe Gaspard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.