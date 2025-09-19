Ici Tout Commence spoiler : Maya et Léonard sous le choc face à Malik qui... (vidéo épisode du 24 septembre)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que la rupture entre Maya et Malik ne va pas bien se passer dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, Malik a découvert la liaison entre Maya et Gaspard après avoir fouillé la chambre de ce dernier…











Et Maya et Léonard, loin de se douter que Malik sait tout, vont être choqués par son comportement. Alors que Léo essaie d’interpeler Malik dans le parc de l’institut, ce dernier va sèchement l’envoyer balader ! Maya ne comprend pas qu’il s’en prenne à lui mais Léonard lui confie que Malik lui avait demandé si Maya avait une relation avec Gaspard et il lui a menti…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1270 du 24 septembre 2025, Malik s’en prend à Léo

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.