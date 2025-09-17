Plus Belle La Vie du 17 septembre 2025 : Vanessa piège les Vavin, des aveux surprises (résumé + extrait vidéo épisode 422 en avance)



Plus belle la vie du 17 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 422 de PBLV – L’enquête avance cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Charlotte fait une découverte tandis que Jean-Paul et Idriss innocentent Léa.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 17 septembre 2025 – résumé de l’épisode 422

Au commissariat, Charlotte révèle que la dent retrouvée appartient à un adolescent de 14 à 16 ans, ADN masculin. Idriss est persuadé qu’il s’agit de Perrot, qui aurait perdu sa dent en se battant avec Inès.

À Saint-Côme, les policiers annoncent à Boileau et Perrot qu’ils vont lancer des tests ADN sur les anciens élèves, à commencer par Jean-David. Perrot admet avoir perdu une dent à l’époque et devient leur principal suspect… Il affirme être tombé dans la cour. La juge Colbert autorise une perquisition chez le dentiste de Perrot.



Boileau confronte Jean-David, il lui ordonne de lui dire la vérité. Perrot s’exécute mais le prévient que ça ne va pas lui plaire… Au commissariat, Jean-Paul et Idriss ont la preuve que Perrot a menti sur sa dent cassée, le lendemain de la disparition d’Inès. Alors qu’ils alertent Colbert, Boileau débarque et se dénonce : il dit avoir tué Inès.

Chez les Vavin, Sylvie chouchoute Ophélie, qui a dormi chez eux. Au Mistral, Zoé sollicite Sofiane pour l’aider à la fac, où elle impressionne par sa mémoire. Au Pavillon des Fleurs, Vanessa charge Eric d’une mission sur les Vavin. Plus tard, chez ces derniers, Ariane arrête Victor : de la cocaïne a été retrouvée dans sa voiture. Il assure qu’il ne comprend pas et qu’il est innocent.

VIDÉO Plus belle la vie du 17 septembre 2025 – extrait vidéo

