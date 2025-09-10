Plus belle la vie spoiler : Léa retrouve la mémoire à Saint-Côme ! (11 septembre 2025)



Léa va finalement retrouver la mémoire sur le traumatisme qu’elle a vécu à Saint-Côme dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, demain, dans l’épisode du jeudi 11 septembre 2025, Léa et Idriss vont s’introduire dans l’aile abandonnée de Saint-Côme, grâce à l’aide précieuse de Jules Langlois.











Sur place, alors qu’Idriss fait tomber la clé, Léa a un électrochoc et se souvient ! Elle était venue là avec Inès, qui lui avait préparé une jolie surprise. Elles devaient passer la nuit toutes les deux à l’abris des regards. Mais Jean-David Perrot les a trouvées ! Il était homophobe et les a insultées, affirmant que l’homosexualité était « contre nature ».

Perrot s’en est alors pris à Léa, qu’il a tenté d’étrangler ! Léa se souvient qu’Inès est intervenue et après elle ne l’a plus jamais revue. Léa n’a jamais quitté Inès, contrairement à ce que le directeur a raconté à Idriss.



Avant de quitter les lieux, Léa regarde le sol et affirme à Idriss qu’avant il y avait un trou… Idriss remarque qu’il a été rebouché.

De retour au commissariat, Idriss retrouve Jules. Il sait qu’il est toujours journaliste et Jules lui avoue préparer un papier. Idriss décide de lui mettre la pression : il veut un article pour le lendemain pour faire avancer l’enquête et obtenir une commission rogatoire pour aller fouiller Saint-Côme !