Tout le monde veut prendre sa place : Vincent continue et impressionne (25 septembre)

Nouvelle victoire de Vincent ce jeudi midi dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Il a franchi la barre des 10.000 euros de gains et impressionne les téléspectateurs.











Professeur d’histoire-géographie, Vincent totalise désormais 10.600 euros de gains en 11 victoires. Il fait un très beau début de parcours et ne semble pas prêt de laisser sa place dans le fauteuil rouge de « Tout le monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 25 septembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 25 septembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv