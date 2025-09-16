Un Si Grand Soleil du 17 septembre : Catherine libre, l’arrestation de Marceau (résumé épisode 1751 en avance)



Un si grand soleil du 17 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1751 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 17 septembre 2025.





Eliott et Muriel sont sur la plage avec Toma. Elle a finalement accepté qu’il le garde et elle le remercie.

Elisabeth est songeuse avant son conseil d’administration. Alain doit partir travailler, elle lui demande de l’emmener diner après. Il lui assure qu’il pense à elle et lui dit de l’appeler si ça ne va pas. Elisabeth reçoit un appel de Johanna.



Ludo interroge Elise et Elodie sur leur week-end à Paris. Elise est emballée mais Elodie semble ailleurs… Elise comprend qu’elle n’écoute pas. Quand elle part se doucher, Elise dit à Ludo qu’elle est à côté de la plaque en ce moment… Ludo est gêné et dit qu’il n’a rien remarqué.

Elisabeth arrive chez L Cosmétiques, Bertier est soulagé : le virus a disparu ! Elisabeth dit que ça fait au moins une bonne nouvelle. Il s’inquiète sur la vente du groupe, Elisabeth l’envoie balader. Elle assure respecter la confidentialité du protocole juridique.

Elodie veut planter Ludo en plein travail, il ne veut pas et lui dit qu’elle le met dans une situation délicate avec Elise. Ludo lui dit qu’Elise a remarqué qu’elle plane…. Elodie fonce retrouver Pauline quand même. Pendant ce temps là, Ludo et Louis parlent de l’utilitaire à retaper. Rémy les interrompt : ils ont un problème. Il n’y a plus d’eau !

Elodie et Pauline se disent qu’elles se sont manquées ce week-end. Pauline demande à Elodie si c’était bien Paris… Elodie lui rappelle qu’elle aime Elise, elle ne peut rien lui donner de plus. Pauline dit que c’est ok. Ludo appelle Elodie, qui doit filer.

Muriel donne tout à Elisabeth pour le conseil d’administration. Elle lui dit que tout est parfait. Muriel lui dit que ça aura été un honneur de travailler avec elle, Elisabeth avoue que c’est partagé. Muriel demande à aller rejoindre son fils, Elisabeth lui dit d’y aller. Muriel avoue que cette vente lui fait mal, elle a les larmes aux yeux.

Elodie rejoint Ludo. Rémy lui annonce qu’il n’y a plus d’eau dans l’exploitation. Ils vont jeter un oeil au niveau du puit. Ludo descend et quand il remonte, il annonce que c’est la galère : ça ne vient pas de la pompe, il n’y a plus d’eau ! Au même moment, Pauline dit à Léo qu’ils n’ont plus d’eau et les voisins non plus. Il faut arroser les fleurs avec des jerricanes !

Muriel retrouve Eliott et Toma. Eliott insiste pour qu’ils aillent manger une glace tous les trois. Muriel accepte.

Elise parle à Manu et Yann de son week-end avec Elodie. Yann reçoit un appel de la juge, il dit qu’ils s’en occupent.

Louis parle à Thaïs au téléphone de l’histoire de l’eau à la ferme. Ils dinent ensemble ce soir, ils se retrouvent au resto. Marc fait des sous-entendus, Louis assure qu’ils sont juste potes.

Elisabeth, Pascal, Laurine et Boris sont au conseil d’administration. Laurine enfonce le clou, Boris lui demande d’arrêter. Catherine, libre, débarque au conseil et annonce qu’elle s’oppose à la vente ! Elle récupère son pouvoir de signature. Pascal et Laurine sont sous le choc. Catherine demande à Pascal de partir. Elisabeth a le sourire, Catherine s’écroule contre Boris. Quand Pascal sort, la police l’attend : il est arrêté et placé en garde à vue pour tentative d’assassinat !

