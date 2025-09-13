Un Si Grand Soleil Spoilers : Pascal arrêté, Eliott cerveau de l’histoire, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 15 au 19 septembre 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 15 au 19 septembre 2025 – La vérité va éclater la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la découverte de la vérité sur l’affaire Laumière / Bastide ! Pascal va être arrêté par la police, responsable de l’accident d’Elisabeth et ayant voulu faire porter le chapeau à Catherine ! Celle-ci tombe de haut en réalisant qu’elle a été manipulée par Pascal depuis des mois et qu’il est même allé jusqu’à simuler des problèmes cardiaques.

Et cerise sur le gâteau, Eliott est le complice de Marceau et même le cerveau de l’histoire ! C’est lui qui a fait chanter Pascal et lui a demandé de s’attaquer à Elisabeth et Catherine pour se venger et récupérer Muriel ! Il a fait chanté Pascal car il avait des infos compromettantes sur lui : il a tué son oncle pour de l’argent. Il lui a demandé de déclencher la guerre entre les Bastide et les Laumière.



Si Marceau ne dénonce pas Eliott de peur qu’il le fasse tomber pour meurtre, Eliott sait qu’il a perdu. Boris présente ses excuses à Muriel et à Elisabeth, qui ne vend plus L Cosmétiques. Et Catherine, innocentée, sort de prison.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 15 au 19 septembre 2025

Lundi 15 septembre 2025 (épisode 1749) : Tandis qu’Achille se laisse ronger par la jalousie, Elisabeth fait face à une guerre des nerfs impitoyable.

Mardi 16 septembre 2025 (épisodes 1750) : Tandis que le lycée se déchire à cause des tensions, Elisabeth capitule face à Catherine, mais la guerre est-elle vraiment finie ?

Mercredi 17 septembre 2025 (épisode 1751) : Alors que les habitants de la ferme découvrent qu’ils n’ont plus d’eau, un coup de théâtre chez Bastide & Laumière rebat les cartes.

Jeudi 18 septembre 2025 (épisode 1752) : Les victimes de la pénurie d’eau s’organisent en urgence. De son côté, Eliott doit se résoudre à admettre qu’il a perdu.

Vendredi 19 septembre 2025 (épisode 1753) : La pénurie d’eau affecte les bonnes relations de voisinage de Ludo et Elodie. Quant à Catherine, elle prend la mesure de la manipulation qu’elle a subie.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 15 au 19 septembre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.