20h30 le dimanche du 5 octobre 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 5 octobre 2025 : les invités

🎬 Face à l’écran : Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche se retrouvent pour la cinquième fois au cinéma dans Chien 51, le nouveau film de Cédric Jimenez, en salle le 15 octobre. Un duo inséparable qui allie intensité de jeu, forte complicité artistique et amitié sincère hors caméra.

🎭 L’interview de la semaine : Dany Boon revient à ses premières amours, le seul-en-scène. Avec son nouveau spectacle Clown n’est pas un métier, l’acteur et réalisateur signe son grand retour sur les planches après sept ans d’absence.



🎤 Le live : Originaire du Nord elle aussi, la chanteuse Marine, l’une des révélations musicales de l’année, est l’invitée de 20h30 le dimanche. L’autrice-compositrice-interprète y présente l’un des titres de son premier album, Cœur maladroit.

