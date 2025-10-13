Demain Nous Appartient du 13 octobre : Sara doute de Bart, il enquête seul ! (résumé + vidéo épisode 2050 en avance)



Demain nous appartient du 13 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2050 de DNA – Bart va éveiller les soupçons de Sara ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et il va décider d’enquêter seul…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 13 octobre 2025 – résumé de l’épisode 2050

Au Spoon, Bart profite du retour d’Audrey pour l’interroger sur son accident, espérant qu’elle ait récupéré de nouveaux souvenirs. Mais elle ne se souvient toujours que du rétroviseur cassé de la voiture. Bart se rend ensuite au commissariat, où Sara lui révèle que le chauffard et le pyromane pourraient être la même personne, et que la police recherche une femme. Troublée par son attitude, Sara le soupçonne de cacher quelque chose et décide d’enquêter sur lui.

Bart demande à Gloria de vérifier si Laurie a déjà été hospitalisée en psychiatrie, la soupçonnant d’être la pyromane. Mais Gloria refuse de violer le secret médical. Plus tard, Sara apprend qu’Audrey n’a plus de nouvelles de Bart depuis deux heures. En réalité, il est chez Laurie, qui semble stressée et cache quelque chose. Alors qu’ils sortent de l’appartement, quelqu’un tente de s’échapper d’une pièce fermée à clé…



Au lycée, Marceau tague un mur pour insulter Bastien. Lizzie intervient et l’envoie chez la proviseure. Après s’être excusé, Bastien se réconcilie avec Violette. Erica sanctionne son fils, elle lui fait nettoyer son tag et lui annonce qu’elle a quitté Bart pour le bien de leur relation.

Pendant ce temps, Karim gagne le tournoi de fléchettes et devient le deuxième témoin de Martin, pour le plus grand plaisir de Marguerite, qui rêve déjà de romance. De son côté, Raphaëlle insiste auprès de Martin pour faire rédiger leur contrat de mariage, mais lui ne voit pas l’intérêt…

À l’hôpital, Noor découvre que Romain est le compagnon d’Océane. Ils sympathisent autour d’un café. En s’occupant d’Océane, Noor réalise qu’elles partagent beaucoup de points communs et dépose près d’elle le foulard oublié de Romain.

VIDÉO Demain nous appartient du 13 octobre – extrait de l’épisode

