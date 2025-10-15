Ici tout commence du 15 octobre : Joséphine fait une découverte sur Carla (résumé + vidéo épisode 1285 en avance)



Ici tout commence du 15 octobre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1285 – Joséphine va finalement faire une découverte sur Carla ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Carla s’injecte du Petrovac, elle découvre une photo de Carla enfant en surpoids…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 15 octobre – résumé de l’épisode 1285

Rose parvient à convaincre les Leroy d’accorder une seconde chance à Carla pour participer à leur livre de recettes. Mais lorsque Rose lui annonce la nouvelle, Carla, blessée, estime qu’il est trop tard et raccroche. Zoé comprend alors que son amie prend du Petrovac depuis la veille ; Carla affirme aller bien et se sentir mieux dans son corps.

Plus tard, Carla croise Jim dans le parc. Elle lui confie qu’elle ne veut plus faire partie du projet, mais il tente de la convaincre d’accepter la main tendue par son père. Finalement, elle rejoint les Leroy pour cuisiner une tourte. Gênée par les photos que Rose prend pour le livre, elle s’agace et demande sèchement à sa mère d’arrêter. Après une tension avec Jim, Rose propose une pause. Restée seule, Carla s’injecte du Petrovac, vole la carte SD de l’appareil photo, puis s’en va.



Dans le parc, elle fait un malaise et s’effondre devant Joséphine. En l’aidant, cette dernière découvre une boîte de Petrovac et une photo d’enfance où Carla apparaît en surpoids. Carla lui ordonne de garder le silence.

Pendant ce temps, Jasmine peine sur une recette des Premières Années. Grâce à Lionel et Tom, elle trouve une nouvelle approche : faire travailler les élèves en brigade. Sa méthode porte ses fruits. La cheffe Listrac réalise ensuite qu’elle lui avait envoyé la recette signature du Résonance par erreur, mais elle félicite tout le monde pour le résultat.

Enfin, Léonard aide Coline et Thelma à créer leurs profils sur une appli de rencontres et organise leurs rendez-vous. Malheureusement, les deux soirées tournent au désastre : le date de Thelma est obsédé par les cryptomonnaies, et celui de Coline… taxidermiste.

Ici tout commence du 15 octobre 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.