Ici Tout Commence spoiler : Anouk lance un défi à Anaïs et Enzo ! (vidéo épisode du 31 octobre)

Ici tout commence spoiler – Entre Anaïs et Anouk, on peut dire que ça a mal démarré dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence »… Et pour cause, Anaïs a pris la nouvelle prof en grippe et depuis elle n’en démord pas… Dans quelques jours, Anouk va tenter d’apaiser les tensions autour d’un projet commun pour Halloween !











La cheffe Anouk Revero est totalement dans l’ambiance d’Halloween ! Déguisée en cheffe meurtrière, elle retrouve Enzo et Anaïs et tente de les convaiincre de préparer avec elle des plats spéciaux pour le Double A. Anaïs se montre d’abord réticente, mais Anouk insiste… et finit par la convaincre !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1297 du 31 octobre 2025 : Anouk motivée pour Halloween

