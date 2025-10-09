Ici Tout Commence spoiler : Carla bouleversée, elle découvre la vérité ! (vidéo épisode du 14 octobre)



Ici tout commence spoiler – Alors que Carla se sent mal, elle va finalement découvrir la vérité dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’elle est distante avec Rose, celle-ci se pose des questions et décide de la confronter. Carla confie à sa mère qu’elle ne se sent nulle part à sa place, elle a l’impression que personne ne veut d’elle…











Rose ne comprend pas, Carla lui parle alors du fait qu’elle n’a pas envie qu’elles portent le même nom… Rose lui avoue alors la vérité : c’est ses parents adoptifs qui étaient furieux et ne voulaient pas qu’elle porte le nom d’Armand ! Carla est sous le choc, elle pensait que c’était Rose qui ne l’assumait pas. Rose lui assure qu’elle l’aime, elle est sa famille.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1284 du 14 octobre 2025, Rose fait un aveu à Carla

