Ici Tout Commence spoiler : Fleur très gênée, elle découvre… (vidéo épisode du 30 octobre)

Ici tout commence spoiler – C’est un moment très gênant qui attend Fleur dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence »… Dans quelques jours, elle va se retrouver face à Lionel, Mattéo et Gary totalement nus !











À l’Institut, Lionel et Gary viennent prêter main-forte à Mattéo, qui cherche à se faire un peu d’argent pour s’offrir un nouveau téléphone. Son ami Jude lui souffle alors une idée pour le moins inattendue : poser nu lors de cours de peinture. Pudique de nature, Mattéo hésite, mais ses camarades trouvent une solution pour le mettre à l’aise… jusqu’à ce que Fleur fasse une apparition surprise ! Un grand moment de génance pour tout le monde !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1296 du 30 octobre 2025, moment très gênant

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



