Ici Tout Commence spoiler : Léo surprend Gaspard et… (vidéo épisode du 20 octobre)

Par /

Publicité

Ici tout commence spoiler – Gaspard est désormais officiellement en couple avec Maya dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Léonard et Pénélope vont le surprendre en plein flirt avec une autre élève !…


Ici Tout Commence spoiler : Léo surprend Gaspard et... (vidéo épisode du 20 octobre)
Capture TF1


Publicité

Lors du cours de la cheffe Revero, les retrouvailles sont au rendez-vous ! Gaspard Delange est ravi de retrouver une ex Alison, fraîchement revenue de Bordeaux… L’ambiance est caliente, Léonard n’apprécie pas du tout et rapidement, il remarque qu’Alison le drague et que Gaspard ne lui met pas de stop. Jusqu’où ira Gaspard ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jim remonté, Carla a-t-elle trahi Rose ? (vidéo épisode du 16 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1288 du 20 octobre 2025, Léonard et Pénélope surprennent Gaspard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.


Publicité

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

A LIRE AUSSI
Ici tout commence du 15 octobre : Joséphine fait une découverte sur Carla (résumé + vidéo épisode 1285 en avance)
Ici tout commence du 15 octobre : Joséphine fait une découverte sur Carla (résumé + vidéo épisode 1285 en avance)
Ici tout commence : Clément Rémiens ouvre son restaurant à Sète !
Ici tout commence : Clément Rémiens ouvre son restaurant à Sète !
Ici Tout Commence spoiler : la terrible confidence de Carla à Rose (vidéo épisode du 17 octobre)
Ici Tout Commence spoiler : la terrible confidence de Carla à Rose (vidéo épisode du 17 octobre)
Ici tout commence du 14 octobre : Carla va trop loin, Bérénice s’en va ! (résumé + vidéo épisodes 1283 et 1284 en avance)
Ici tout commence du 14 octobre : Carla va trop loin, Bérénice s'en va ! (résumé + vidéo épisodes 1283 et 1284 en avance)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut