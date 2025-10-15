Ici Tout Commence spoiler : Léo surprend Gaspard et... (vidéo épisode du 20 octobre)



Ici tout commence spoiler – Gaspard est désormais officiellement en couple avec Maya dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Léonard et Pénélope vont le surprendre en plein flirt avec une autre élève !…











Lors du cours de la cheffe Revero, les retrouvailles sont au rendez-vous ! Gaspard Delange est ravi de retrouver une ex Alison, fraîchement revenue de Bordeaux… L’ambiance est caliente, Léonard n’apprécie pas du tout et rapidement, il remarque qu’Alison le drague et que Gaspard ne lui met pas de stop. Jusqu’où ira Gaspard ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1288 du 20 octobre 2025, Léonard et Pénélope surprennent Gaspard

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.