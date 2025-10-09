Le Meilleur Pâtissier du 9 octobre : l’épisode 5 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



Le Meilleur Pâtissier du 9 octobre 2025 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 14 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Pour cette cinquième semaine de compétition, Cyril et Mercotte invitent les pâtissiers à une savoureuse escapade en pleine nature ! Au programme : des tartes, encore des tartes, sous toutes leurs formes ! Aux candidats de faire régner un vent de fraîcheur sous la tente du Meilleur Pâtissier à l’occasion de cette spéciale placée sous le signe du thème : « La tarte est dans le pré » !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 9 octobre 2025, présentation de l’épisode 5

Épreuve du classique revisité : la tarte au citron meringuée

C’est l’un des desserts les plus plébiscités par les Français ! On l’aime pour son parfait équilibre entre douceur et acidité, ainsi que pour son aspect irrésistiblement gourmand. Cyril Lignac attend des pâtissiers qu’ils réinventent la tarte au citron meringuée en sublimant ses trois éléments incontournables : la pâte croustillante, la crème citron veloutée et la meringue aérienne.

Épreuve technique : l’incroyable poirat du Berry

Mercotte nous emmène à la campagne ! Elle ressort de son célèbre grimoire une recette du terroir : l’incroyable poirat du Berry. Mais attention, cette tourte rustique et raffinée donnera bien du fil à retordre aux pâtissiers amateurs !



Épreuve créative : la tarte animale

La balade gourmande au cœur de la nature se poursuit ! Les pâtissiers devront confectionner une tarte géante représentant un animal : compagnon adoré, animal favori ou symbole personnel… chacun devra révéler un peu de lui-même à travers sa création sucrée.

Tout au long de l’épreuve, Pierre-Jean Quinonero, sacré chef pâtissier de l’année 2023 et 2024, sera présent pour prodiguer ses précieux conseils et astuces.

Le Meilleur Pâtissier du 9 octobre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !