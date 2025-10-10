Les 12 coups de midi du 10 octobre : Cyprien se loupe, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 10 octobre 2025, 22ème victoire de Cyprien – Et de 22 victoires pour Cyprien ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait deux erreurs sur le Coup de Maître aujourd’hui et n’a donc remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 10 octobre, du lierre sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien totalise ainsi 105.938 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : du lierre. Il s’ajoute aux précédents : la place Vendôme à Paris en photo de fond et un mètre de couturier.

Qui est donc derrière cette étoile ? Chez Stars-Actu, on pense qu’il pourrait s’agir de Louis Vuitton. En effet, un tambour va bientôt apparaitre en nouvel indice et la montre Tambour est une création emblématique de Louis Vuitton. La marque possède une Maison Place Vendôme à Paris — en plus d’être évidemment une grande maison de couture / mode (d’où le « mètre de couturier »).

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 10 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+