Les 12 coups de midi du 15 octobre : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 15 octobre 2025, 27ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 15 octobre, un carnet de notes sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 117.538 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un carnet de notes. Il s’ajoute aux précédents : la place Vendôme à Paris en photo de fond, un mètre de couturier, une rose, une télévision et un tambour.

Notez qu’en cette semaine spéciale ELA, la cagnotte caritative s’élève aujourd’hui à 45.000 euros.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior, Pierre Niney



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 15 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+