Les 12 coups de midi du 15 octobre : Cyprien continue, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 15 octobre 2025, 27ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 15 octobre : Cyprien continue, nouvel indice sur l'étoile mystérieuse
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 15 octobre, un carnet de notes sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait monter sa cagnotte au total de 117.538 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un carnet de notes. Il s’ajoute aux précédents : la place Vendôme à Paris en photo de fond, un mètre de couturier, une rose, une télévision et un tambour.

Notez qu’en cette semaine spéciale ELA, la cagnotte caritative s’élève aujourd’hui à 45.000 euros.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior, Pierre Niney


Publicité

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 15 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

A LIRE AUSSI
« Belles-mères Noël » : votre téléfilm de Noël ce 15 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
« Belles-mères Noël » : votre téléfilm de Noël ce 15 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent se fait peur pour son anniversaire (15 octobre 2025)
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent se fait peur pour son anniversaire (15 octobre 2025)
Tracker du 15 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1
Tracker du 15 octobre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1
N’oubliez pas les paroles masters du 14 octobre : quels résultats ce soir ? (+ rappel des règles)
N'oubliez pas les paroles masters du 14 octobre : quels résultats ce soir ? (+ rappel des règles)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut