Ligue des Champions : suivre Sporting CP / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des champions 22 octobre 2025 – Sporting CP / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec le déplacement de l’Olympique de Marseille au Sporting Club Portugal.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir à Lisbonne, le Sporting CP accueille l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 3ᵉ journée de la phase de groupes la Ligue des Champions. Un duel qui s’annonce déterminant pour la suite de la compétition. Le Sporting, après un bon démarrage avec un succès face à Kairat Almaty, a été stoppé par une défaite face à Naples et doit relancer sa campagne sur ses terres.

De son côté, Marseille débarque en confiance : en pleine forme en championnat, la formation phocéenne vient de signer une victoire éclatante le week-end dernier et souhaite confirmer qu’elle peut être ambitieuse sur la scène européenne également. Le passé récent joue aussi en sa faveur : Marseille a remporté ses deux derniers affrontements directs contre le Sporting.



Sporting CP / Marseille – Composition des équipes

🔵 Sporting CP (composition probable) : Rui Silva – Fresneda, Debast, Iniacio, Araujo – Hjulmand, Morita – Quenda, Trincao, Gonçalves – Luis Suarez

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Pavard, Balerdi, Aguerd – Weah, O’Riley, Hojbjerg, Emerson – Greenwood, Paixao, Aubameyang

Sporting CP / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Sporting CP / Marseille, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.