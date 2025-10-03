Mask Singer : qui est derrière la Taupe ? Récap des indices et pronostic !



Mask Singer saison 8 tous les indices sur la Taupe – Place au 4ème prime de la saison 8 de « Mask Singer » ce soir sur TF1. Et si vous avez hâte de savoir qui se cache sous le masque de la Taupe, on fait le point sur les indices et on vous donne notre pronostic !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle célébrité est sous la Taupe ?

Sous son impressionnant déguisement, la Taupe aime semer mystères et intrigues. En avance sur son époque, elle hésite entre plusieurs univers : théâtre, télévision, musique ou encore médias… un vrai caméléon artistique aux multiples talents !

Déjà auréolée de succès, la Taupe n’en est pas à ses premiers records ni à ses premiers trophées. Parmi les indices glissés dans l’enquête, on retrouve des références à Alizée, une horloge, le chiffre 25… autant de pistes qui mènent vers une personnalité habituée à grandir sous les projecteurs.



Amoureuse des strass et des paillettes, la Taupe a toujours attiré la lumière. Du mannequinat à la danse, son aura lui a ouvert les portes du 7ᵉ art, jusqu’à fouler le tapis rouge du Festival de Cannes aux côtés de Teri Hatcher.

Alors, qui se cache derrière ce costume ? Chez Stars-Actu, nos soupçons se portent sur Priscilla Betti, l’ancienne enfant star devenue chanteuse, danseuse et comédienne confirmée, qui correspond parfaitement aux indices révélés au fil de l’émission.

Récapitulatif des indices :

– elle est toujours en avance

– elle ne sait pas quoi choisir entre le théâtre, l’acting, les médias ou encore la musique

– elle détient un record, des coupes

– Alizée

– une horloge

– 25

– habituée au strass et aux paillettes, la Taupe a l’habitude d’attirer tous les regards sur elle, surtout ceux des objectifs

– Du mannequinat à la danse, son rayonnement lui a ouvert la porte du 7e art, et pas la petite

– on l’a déjà vue sur le tapis rouge de Cannes avec Teri Hatcher

– de grandes oreilles de Mickey

– elle est là depuis plus de 20 ans

– des heures de vidéos

Propositions des enquêteurs : Amel Chahbi, Abi, Doria Tillier, Alison Wheeler, Christelle Cholet

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Taupe ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 3 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.