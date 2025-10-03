Mask Singer : qui se cache dans le Scarabée ? Tous les indices !



Mask Singer saison 8 tous les indices sur le Scarabée – C’est le 4ème prime de la saison de « Mask Singer » qui vous attend ce soir sur TF1. Si vous êtes impatient de savoir qui se cache sous le masque du Scarabée, on fait le point sur les indices et les pronostics !





Suite enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Michaël Youn, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 8 : quelle célébrité se cache sous le Scarabée ?

Le Scarabée s’impose comme l’un des costumes les plus éblouissants de cette édition spéciale de Mask Singer. Revêtu d’une armure irisée aux reflets métalliques et auréolé d’une prestance solaire, il a immédiatement captivé le public par son énergie et son élégance. À chacune de ses apparitions, il sème des indices intrigants qui attisent la curiosité des enquêteurs et des téléspectateurs.

Sur la toile, deux noms reviennent avec insistance :

– Camille Lou, chanteuse et actrice révélée par les comédies musicales, également vue à la télévision et au cinéma, née en 1992.

– Élisa Tovati, chanteuse et actrice, remarquée au cinéma et à la télévision, qui a collaboré avec Michaël Youn et dont les racines sont liées à l’Espagne.



Récapitulatif des indices :

– le mot soleil

– l’année 1993

– l’importance des couronnes dans sa famille

– l’Espagne

– le cinéma et la télévision

– sur toile ou sur les planches, elle parle d’une drôle de vie

– observer les autres pour le meilleur et pour le rire

– a partagé la lumière avec Michaël Youn

– NRJ Music Awards

– inspecteur

– libre

– des dés, un ticket de caisse à 22,64€

– Jean-Jacques Goldman

Propositions des enquêteurs : Anaïs Delva, Olivia Ruiz, Camille Lou, Sofia Essaïdi

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer le Scarabée ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 3 octobre 2025 à 21h10 sur TF1 et TF1+.