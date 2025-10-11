Plus Belle La Vie spoilers : Ophélie dérape, drame pour Ulysse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 13 au 17 octobre 2025)



Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 13 au 17 octobre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient de le savoir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’enquête sur les enlèvements d’Apolline et Ophélie.







Publicité





Si Apolline a réussi à s’échapper et se remet doucement à l’hôpital, Ophélie est entre les mains de Hugo et Florian. Et grâce à l’amateurisme de Florian qui fait livrer un colis chez Hugo Basque, la police comprend que le petit ami d’Ophélie est le cerveau de l’histoire. Idriss récupère le colis en question : de la chaux vive, de quoi faire disparaitre un corps !

Ophélie reste amoureuse de Hugo et elle les emmène lui et Florian dans la villa où ils se planquaient lors du faux enlèvement. Quand la police débarque à la grange, elle est donc vide ! Et Ophélie continue de faire n’importe quoi. Elle veut toujours fuir avec Hugo et lui donne toutes les infos pour récupérer l’argent de la rançon dans le coffre du cabinet Kepler. Hugo et Florian se rendent sur place, ils récupèrent l’argent et une arme à feu dans le coffre… Ulysse débarque au même moment, Hugo lui tire dessus !



Publicité





Pour la police, la fin de l’enquête est amère. Ariane est convaincue que quelque chose cloche dans les explications données…

Pendant ce temps là, Baptiste est en galère pour concilier vie privée et vie professionnelle. Et Louis peine à cohabiter avec Jennifer, qui en fait trop à son goût. Quant à Laura, elle est victime d’une agression.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2025 (épisode 440) : Pour obtenir de nouvelles informations, les policiers tentent de conclure un marché. Le dilemme de Laura l’amène à revoir ses priorités. Au Mistral, en l’absence de Thomas, Djawad a du mal à endosser sa nouvelle casquette.

Mardi 14 octobre 2025 (épisode 441) : L’enquête avance, les policiers ont un nouveau suspect ! Reste à savoir où il se cache… De son côté, Baptiste a bien du mal à conjuguer sa vie de famille avec sa vie professionnelle. Louis, quant à lui, se confie à Djawad sur les « joies » de la colocation.

Mercredi 15 octobre 2025 (épisode 442) : Les policiers se montrent résignés quant à l’issue de leur enquête. A la résidence, Mirta semble avoir trouvé une solution pour soulager Baptiste. Alors qu’il se renseigne sur une habitante de Massalia, Steve a une mauvaise surprise.

Jeudi 16 octobre 2025 (épisode 443) : Si l’affaire paraît résolue, pour Ariane, quelque chose cloche. Jennifer, quant à elle, met tout en œuvre pour se faire bien voir, quitte à en faire trop. A la résidence, le nouveau petit diable ne fait pas le bonheur de tous les locataires.

Vendredi 17 octobre 2025 (épisode 444) : Dans les derniers témoignages sur l’enlèvement, certaines explications semblent cousues de fil blanc. Au Mistral, Laura est victime d’une mystérieuse agression. Face à la prévenance de Baptiste, une personne pourrait bien se fourvoyer sur ses véritables intentions.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 13 au 17 octobre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…