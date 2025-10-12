Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Bordeaux en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / Bordeaux en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce dimanche 12 octobre 2025 sur Canal+ ! Suite et fin de la sixième journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, le Stade Toulousain reçoit l’Union Bordeaux-Bègles.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h05.







Ce soir, Toulouse accueille Bordeaux au stade Ernest-Wallon pour la 6ᵉ journée du Top 14. C’est un duel sous haute tension : Toulouse a souvent dominé son rival à domicile, tandis que Bordeaux, tenant du titre européen, arrive avec l’ambition de renverser la hiérarchie.

Les enjeux sont élevés : Toulouse veut confirmer sa domination en championnat, Bordeaux vise à asseoir sa place parmi les meilleures équipes nationales.



Toulouse / Bordeaux la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14.Capuozzo ou Kinghorn, 13.Barassi, 12.Gourgues, 11.Lebel ; 10.R.Ntamack, 9.Graou ; 7.Banos, 8.T.Ntamack, 6.Jelonch (cap.) ou Willis ; 5.Flament, 4.Elias ou Jelonch ; 3.Colombe, 2.Cramont, 1.Neti ou Ainu’u.

Les remplaçants : 16. Lacombre ou J. Marchand, 17.Ainu’u ou Neti, 18.Meafou, 19.Willis ou Elias, 20.Roumat ou Castro-Ferreira, 21.Saito ou Thomas, 22.Delibes ou Kinghorn, 23.Aldegheri

Le XV de départ de l’Union Bordeaux-Bègles : 15. Echegaray ; 14. Penaud, 13.Rayasi, 12.Uberti, 11. Mousquès ; 10. Laharrague, 9. Page-Relo ; 7. Woki, 8. Vergnes-Taillefer (cap.), 6. Bochaton ; 5. Cazeaux, 4. Palu ; 3. Sadie, 2.Sa, 1.Perchaud.

Les remplaçants : 16. Lamothe, 17. Mary, 18. Nguimbous ou Jacobs, 19. Matiu, 20. Hutteau, 21. Janse van Rensburg, 22. Depoortere ou Drault, 23.Taufa

Toulouse / Bordeaux en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Bordeaux, 6ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.