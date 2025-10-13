Un Si Grand Soleil du 14 octobre : Louis et Thaïs succombent ! (résumé épisode 1770 en avance)



Un si grand soleil du 14 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1770 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 14 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ludo et Elodie interrogent un certain Marcel sur le lieu où peut se situer la source. Il leur parle d’une grotte quand il était gamin et leur montre une zone sur la carte… Mais il manque de précision. Ludo va sonder une zone avec Marcel, Elodie leur recommande d’être prudent.

Thierry fait le point avec Yann, Hugo les rejoint. Yann demande à Hugo des précisions sur la terre retrouvée sous les chaussures de Pauline. Hugo précise que ça ne provenait pas de chez elle mais d’un champs de maïs ou de soja. Pendant ce temps là, Ludo et Marcel traversent un champs de maïs… Il fait très chaud, Marcel ne se sent pas bien. Ludo insiste pour qu’il rentre chez lui, il va continuer seul.



Au commissariat, Thaïs a reçu son affectation à Marseille. Manu lui demande si elle est contente, elle lui rappelle qu’elle laisse son père et son meilleur ami, ça ne lui fait pas plaisir de partir… Manu lui dit qu’elle peut toujours changer d’avis mais Thaïs ne se voit pas rester. Elle appelle Louis pour lui annoncer qu’elle part à Marseille dans trois semaines. Elle lui propose d’aller fêter ça ce soir, il accepte. Rémy demande à Louis si c’était sa meuf au téléphone, il dit que c’est une pote. Mais Rémy dit que quand il est avec Thaïs, il a un sourire spécial…

Yann et Thierry font le point sur l’enquête. Ils déduisent qu’elle a du aller rendre visite à l’un des trois voisins cultivant maïs ou soja pour parler de la pénurie d’eau… L’un d’eux sera revenu pour l’agresser et supprimer les fichiers. Le hic, c’est qu’ils affirment tous ne pas l’avoir vue. Yann déduit que l’un d’eux ment ! Parmi eux, Lavergne…

Elise vient parler à Elodie. Elle la supplie encore de la croire, jamais elle n’aurait pu faire ça. Elodie la croit. Elise lui propose de dîner mais Elodie lui dit que c’est fini, elles ne se remettront pas ensemble car elle ne l’aime plus.

Lavergne tombe sur Ludo, qui cherche la source. Il lui parle encore de sa solution, Ludo l’envoie balader et préfère s’en aller. Il rentre bredouille et crevé à la ferme. Il lui parle de Marcel, trop confus, qu’il a préféré renvoyer chez lui. Mais Ludo ne compte pas abandonner, il y retournera demain.

Thaïs commande deux mojitos à Davia à la Paillotte, elle se fait draguer et lui demande de dégager quand Louis la rejoint et se fait passer pour son mec. Thaïs dit à Louis qu’elle n’avait pas besoin de lui. Louis l’interroge sur Marseille et lui demande des photos de son appart. Il n’est pas emballé, elle comprend qu’il n’a pas envie qu’elle parte…

A l’hôpital, Elodie croise Léo, qui lui rappelle qu’il lui a dit de ne pas venir. Elle insiste, Léo est agressif et lui dit qu’elle n’a aucun droit, c’est sa femme. Elodie pleure, il lui dit qu’elle n’est rien. Elodie lui dit qu’il n’arrivera pas à les séparer, quand elle se réveillera il sera obligé de l’accepter.

Thaïs dit à Louis que ce n’est pas crédible qu’ils soient en couple. Louis dit que sur un malentendu, il pourrait se passer quelque chose entre eux… Ils s’embrassent et finissent chez Thaïs, au lit !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.