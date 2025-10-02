Un Si Grand Soleil Spoiler : Achille avoue tout, Elise a-t-elle agressé Pauline ? (épisode du 6 octobre)

Par /

Un si grand soleil spoiler épisode 1764 du 6 octobre 2025 – Achille va finalement tout avouer dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Alors qu’il entend Florent parler à Cécile du retour en centre fermé qui se profile pour Pablo, Achille va tout leur dire !


Achille avoue que par jalousie, c’est lui qui a placé la tablette dans le casier de Pablo ! Florent et Cécile sont sous le choc. Florent explique à Achille les conséquences de ses actes tandis que Cécile lui dit qu’il va devoir assumer.

Pendant ce temps là, la police enquête du côté d’Elise après que son adn ait été retrouvé chez Pauline et Léo. Elise avoue qu’elle a menti, elle est allée chez Pauline pour la confronter et lui demander de plus revoir Elodie ! Mais elle assure que c’était la veille de l’agression.

Sauf que Becker a désormais des doutes sur Elise, il demande à Thierry de vérifier si elle était bien au commissariat le soir où Pauline a été agressée… Et il découvre que là aussi elle a menti, elle s’est absentée pendant plus d’une heure !


