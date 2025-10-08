Un Si Grand Soleil Spoiler : la police fait une découverte capitale ! (épisode du 10 octobre)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1768 du 10 octobre 2025 – L’enquête sur l’agression de Pauline va faire un bond en avant dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, la police va faire une découverte capitale dans l’ordinateur de Pauline Prevost !











Publicité





En effet, Yann va regarder attentivement la photo de Pauline qui a permis de déverrouiller son ordinateur par reconnaissance faciale le soir de son agression et découvrir une silhouette qui apparait dans son oeil… Becker et Yann pensent qu’il pourrait s’agir de l’agresseur.

Plus tard, Thierry a enfin le rapport de l’équipe informatique : les fichiers supprimés sur l’ordinateur de Pauline l’ont été au moment de l’agression et il s’agit de cartes et recherche d’une source souterraine ! Ils arrivent ainsi à la conclusion que l’agression de Pauline est liée à la pénurie d’eau.

Et au même moment à la ferme, Ludo et Elodie s’étonnent que leur puit reste à sec malgré la pluie… Ludo pense que quelque chose bloque la source !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Eliott dérape encore, la vérité éclate, les résumés jusqu’au 24 octobre 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici