Un Si Grand Soleil Spoiler : Pablo innocenté, Elise en prison (épisode du 7 octobre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1765 du 7 octobre 2025 – Pablo va finalement être innocenté dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Et pour cause, Achille a tout dit à Cécile et Florent !











Cécile accompagne Achille au lycée, où il passe aux aveux devant la proviseure. Celle-ci est sous le choc et lui parle de la gravité de la situation. Il va passer en conseil de discipline.

Plus tard, Pablo apprend par Florent qu’Achille s’est dénoncé et que par conséquent, il n’aura pas à voir la juge et son exclusion du lycée est annulée ! Il se réjouit alors qu’au lycée, la proviseure innocente Pablo aux yeux de tous. Noura et Charlotte sont sous le choc vis à vis d’Achille…

Pour Elise, les choses se corsent sérieusement. Elle doit passer devant le juge et expliquer pourquoi elle s’est absentée plus d’une heure du commissariat le soir de l’agression de Pauline… Elle dit s’être éloignée du commissariat pour fumer un joint. Le juge Laplace est surpris de ses justification douteuses et décide de la place en détention pour la nuit ! Ludo informe Elodie, qui est sous le choc.



