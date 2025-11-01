50mn Inside du 1er novembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 1er novembre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1







50mn Inside du 1er novembre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Marine, la gagnante de la Star Academy 2024

Un an après sa victoire, elle se confie face à Isabelle Ithurburu.

🎶 La story – « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman

Comment cette chanson à laquelle personne ne croyait est-elle devenue un tube ?



👑 L’actu – le Parc Astérix

Halloween plus fort que Noël ? Le célèbre parc d’attractions gaulois a-t-il trouvé sa potion magique pour rivaliser avec ses concurrents ?

✨ En coulisses – Salon du Chocolat

Immersion dans l’évènement le plus gourmand de l’automne. Le Salon du Chocolat fête ses 30 ans : comment ce rendez-vous est-il devenu incontournable ?

50mn Inside du 1er novembre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : Lac Vegas, jackpot pour une nouvelle vie ?

Qui sont ces français qui ont tout misé sur la ville de la démesure ? Quels sont leurs atouts pour s’y faire une place ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 18h sur TF1.