Audiences 10 novembre 2025 : « L’amour est dans le pré » leader devant « Ghosts »

Audiences 10 novembre 2025 – C’est M6 est encore arrivé en tête des audiences lundi soir avec l’épisode 12 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,51 millions de téléspectateurs pour 18,6% de pda.





C’est devant TF1 avec la série « Ghosts : fantômes en héritage », dont les 3 premiers épisodes ont captivé 2,71 millions de téléspectateurs en moyenne pour 14,8% de pda.







Audiences 10 novembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « Le clan des siciliens », qui a réuni 2,20 millions de téléspectateurs pour 12,7% de pda.

France 2 suit avec la série inédite « Des vivants ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont attiré 1,37 million de téléspectateurs en moyenne pour 7,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie