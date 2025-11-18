C à vous du 18 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 18 novembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

C à vous du 18 novembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
🔵 Fin du logement social à vie, expulsion des délinquants des HLM, narcotrafic… Le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun est l’invité de C à vous

🔵 Violences sexuelles dans l’enfance : quatre hommes brisent le silence dans un documentaire. On en parle avec Adrien Borne, écrivain, et Nicolas Bourgouin, journaliste et réalisateur du documentaire « Didier, moi et les autres… Les enfants du silence »


🔵 Dans la suite de C à vous :
🎥 Alain Souchon, Pierre Souchon et Ours pour l’album « Studio Saint-Germain »
🎶 Pierre Arditi pour le livre « Le souvenir de presque tout » et le spectacle « Au plus près de Pierre Arditi »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 18 novembre 2025 à 19h sur France 5.

