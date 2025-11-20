Demain Nous Appartient du 20 novembre : Jordan retrouvé gravement blessé ! (résumé + vidéo épisode 2078 en avance)



Demain nous appartient du 20 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2078 de DNA – Jordan a été enlevé et va être retrouvé blessé ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et le piège se referme sur Bart, qui est loin d’imaginer que Victor le manipule pour mieux l’arnaquer…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 20 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2078

Wilfried a enlevé Jordan, il le ligote et tente de lui soutirer l’adresse des Colin en le menaçant de lui tirer dans le genou. Au moment de passer à l’acte, Jordan le stoppe en lui faisant des révélations. Pendant ce temps, Audrey, Damien et Judith signalent sa disparition au commissariat. Les policiers sont aussitôt alertés d’une effraction chez les Colin, où Karim et Damien retrouvent Luc, touché d’une balle en plein thorax. Après avoir prévenu les secours, ils reviennent au commissariat où Violette indique que Jordan porte un porte-clé connecté, permettant de le localiser.

Le soir, Karim rejoint la planque des Colin : Émilie lui explique que Luc était sorti acheter le traitement d’Esmée. Il les rassure et leur conseille de rester cachées, Wilfried ignorant leur emplacement. Grâce au signal du porte-clé, Roxane guide Karim et Sara jusqu’à un parking. Une dame âgée les y interpelle : elle vient de recueillir un jeune homme blessé. À l’arrière de sa voiture, ils découvrent Jordan, le visage en sang.



Au petit déjeuner, Aaron demande à Gabriel où en sont ses tests de fertilité. Gabriel affirme que tout va bien mais n’a encore rien dit à Soraya, qui les rejoint, inquiète de ne pas avoir reçu les résultats. Plus tard, Noor confie à Romain son histoire avec Gabriel et lui explique qu’il tente désormais d’avoir un enfant avec sa sœur.

De son côté, Soraya interroge Victoire à l’hôpital et finit par comprendre que Gabriel a sûrement déjà ses résultats mais n’ose pas les lui dire parce qu’ils sont mauvais. Elle le confronte au cabinet : Gabriel admet que ses spermatozoïdes sont trop lents et qu’il avait honte. Soraya le rassure en lui rappelant qu’il existe des solutions.

Au Spoon, Bart raconte à Sara qu’il pense être victime d’un sabotage organisé par son propriétaire pour casser son bail et relouer le bar plus cher. Il sollicite l’aide de Victor, qui photographie le bail et prétend vouloir le montrer à une amie avocate. De retour, Victor affirme que cette avocate conseille à Bart de faire appel à un dératiseur et propose même un contact. Bart accepte sans hésiter, croyant agir pour prouver sa bonne foi. Pendant ce temps, Philippine se félicite du succès de son plan et pousse Charles à réfléchir au sort du Little Spoon… Charles rétorque que Valentine partira d’elle-même en apprenant qu’il reprendra le Spoon après Bart.

VIDÉO Demain nous appartient du 20 novembre- extrait de l’épisode

