Demain Nous Appartient du 26 novembre : Georges confronte Mélody, Erica cambriolée (résumé + vidéo épisode 2082 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 25 novembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2082 de DNA – Mélody a menti à la police afin de protéger Bastien dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais ce soir, Georges va découvrir une preuve contre Bastien et confronter Mélody…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 26 novembre 2025 – résumé de l’épisode 2082

Georges reçoit de Damien la confirmation que les téléphones de Mélody et Bastien ont borné chez eux toute la soirée du lundi, ce qui innocente Bastien. Mais dès que Georges part travailler, le jeune homme panique à l’idée que la police découvre la vérité. Mélody tente de le calmer et l’incite à rester fidèle à leur version.

Pendant ce temps, Erica veille son fils toujours dans le coma. Bart la soutient et lui propose de rentrer se reposer. En passant chez elle, Erica découvre qu’elle a été cambriolée et signale immédiatement l’effraction au commissariat. Damien confirme qu’une fenêtre a été forcée et que la chambre de Marceau a été fouillée avant l’agression, laissant penser à un règlement de comptes dépassant une simple histoire d’ados… Aucune empreinte exploitable n’est retrouvée. En examinant les scellés du lieu de l’agression, Georges repère un cordon de sac à dos et le prend discrètement : il ressemble à celui de Bastien. Le soir, il confronte Mélody, persuadé qu’elle couvre son fils, mais elle maintient l’innocence de Bastien.



Publicité





Par ailleurs, Gabriel applique toutes les astuces trouvées en ligne pour booster sa fertilité. Victoire lui annonce qu’il devra refaire un spermogramme dans un mois et lui conseille d’améliorer son hygiène de vie. Stressé, Gabriel se confie à Nordine, puis craque lors d’un dîner romantique avec Soraya, qui tente de le rassurer.

Enfin, Christelle reproche à Sylvain de n’avoir pas remercié pour le bouillon qu’elle lui avait apporté à l’hôtel. Et Alex propose à Chloé un dîner surprise pour rabibocher les Moreno. Malgré une brève accalmie quand ils comprennent que le bouillon n’a jamais été livré, la soirée tourne court à cause d’une nouvelle crise de jalousie de Sylvain…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Georges dérape pour Bastien, il risque gros ! (vidéo épisode du 28 novembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 26 novembre- extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.