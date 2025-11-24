Demain Nous Appartient spoiler : Bart au coeur d’une terrible rumeur (vidéo épisode du 27 novembre)



Demain nous appartient spoiler – Les choses ne vont pas s’arranger pour Bart dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, le piège lancé par Philippe et Victor va se refermer sur lui !











Au Spoon, Kévin est avec Elie et il lui parle de la terrible rumeur qui circule sur les réseaux sociaux concernant le Spoon, qui serait infesté de souris. Il lui montre la photo et lui parle du dératiseur, qui aurait trouvé une colonie dans la cave du restaurant de Bart… Ce dernier entend la conversation et les recadre : la rumeur est fausse et la colporter peut avoir de graves conséquences !

Avec une telle mauvaise pub, le Spoon risque bien de se vider de ses clients…

