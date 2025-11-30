Demain Nous Appartient spoiler : Benny confie à Marguerite que... (vidéo épisode du 3 décembre)



Demain nous appartient spoiler – Marguerite est venue en aide à Kévin et Benny dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Grâce à la cousine de Raphaëlle, ils ont enfin trouvé un appartement.











Et dans quelques jours, Marguerite et Benny vont avoir un premier date… Marguerite avoue à Kévin qu’il lui plait et il reconnait que c’est réciproque. Mais Kévin lui confie qu’il n’est pas prêt à s’engager, il travaille beaucoup et élève seul son petit frère.

Loin de se décourager, Marguerite garde le sourire et reconnait qu’elle aussi n’a pas envie de s’engager pour l’instant.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2087 du 3 décembre 2025 : Benny ne veut pas s’engager avec Marguerite

