Demain Nous Appartient spoiler : Erica apprend une terrible nouvelle ! (vidéo épisode du 25 novembre)

Demain nous appartient spoiler – C’est une terrible nouvelle qui attend malheureusement Erica dans votre série quotidienne sétoise « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle profite d’un moment de bonheur simple avec Bart, Erica reçoit un appel qui va tout changer.











Erica est affolée et s’en va précipitamment, elle annonce à Bart que Marceau a été hospitalisé d’urgence, il est dans le coma ! Ce qu’ils ne savent pas encore, c’est que Marceau a été agressé… Va-t-il survivre ? Qui lui a fait ça ? Suspense !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2081 du 25 novembre 2025 : Marceau est dans le coma

