Demain Nous Appartient spoiler : Jordan sous le choc, Judith lui révèle... (vidéo épisode du 13 novembre)

Demain nous appartient spoiler – Jordan va être sous le choc dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, alors que sa mère préfère qu'il arrête d'enquêter sur les soeurs Colin pour ne pas se mettre en danger, Judith va lui faire une révélation choc…











Dans l’affaire des sœurs Colin, Judith est profondément impliquée. Persuadée que les jeunes filles sont victimes de maltraitance de la part de leur oncle, elle s’investit corps et âme pour les aider. Mais lorsque Jordan l’interroge sur les raisons d’un tel engagement, Judith finit par lui révéler un lourd secret : la culpabilité qui la hante depuis des années. Par le passé, elle n’a pas su protéger une amie, morte sous les coups de son compagnon. Depuis, Judith se reproche de n’avoir rien vu, rien fait — et de ne pas avoir su empêcher le drame.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l'épisode 2074 du 13 novembre 2025 : Judith révèle un lourd secret

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



